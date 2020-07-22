إيران تسجل أكثر من 2800 إصابة جديدة بكورونا و 219 حالة وفاة

2020/07/22 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، تسجيل 2856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 219 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت سادات لاري في مؤتمر صحفي، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 281 الفا و413 حالة لغاية الان، بينهم 3609 في وضع حرج".

وأضافت، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 244 الفا و840 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفى 219 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الاف و853 شخصا".

وبينت، أن "مليونين و228 الف و 277 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان".

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بغداد اليوم- بغداد

بيان:

تتقدم نقابة أطباء العراق بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميل الشهيد (شعلان عودة العبودي) اختصاصي الأمراض التنفسية في مدينة الأمامين الكاظمين (ع) الطبية في محافظة بغداد ، الذي وافاه الاجل أثر الإصابة بفايروس كورونا المست

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاربعاء (22 تموز 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف رعايها بالعراق، جراء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وسائل اعلام فلسطينية، إن "حالة الوفاة هي لأحد أبناء الجالية المقي

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت دائرة صحة قضاء تلعفر، في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء (22 تموز 2020)، إغلاق مراكز الحجر الصحي في القضاء، بعد شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا.

وقالت دائرة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطاع صحة تلعفر يعلن

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