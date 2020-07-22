آخر الدراسات: كورونا “ينتقل ويتكاثر ويعدي” بالهواء

2020/07/22 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… خلص العلماء منذ عدة أشهر إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى عالقاً في الرذاذ الصادر عن مرضى حين يتكلمون ويتنفسون بدون أن يكون هناك أي دليل حتى الآن بأن هذه الجزيئات الصغيرة معدية.إلا أن دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة “نبراسكا”، ونشرت بشكل مسبق هذا الأسبوع، أثبتت للمرة الأولى أن جزيئات […]

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