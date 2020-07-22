كارداشيان وضعته بين الانتخابات أو الطلاق: كانييه ويست يحذف عدة تغريدات،، ويشبه نفسه بنيلسون مانديلا!

2020/07/22 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال مغني الراب كانييه وست على تويتر في الصباح الباكر، اليوم الأربعاء إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لكن التغريدة اختفت بعد دقائق.وكتب وست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل ”أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون“.ولم يرد ممثل […]

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