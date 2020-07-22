2020/07/22 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ15 مليوناً، اليوم الأربعاء، حسب ما أظهره إحصاء لوكالة “رويترز”.ويمثل مجمل الإصابات، البالغ 15 مليوناً و9213، ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنوياً، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.مركز لفحص كورونا في فلوريدا أما عدد الوفيات، الذي تخطى 616 ألفاً في 7 أشهر، فهو قريب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز 15 مليوناً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز 15 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).