تحذير عالمي لمستخدمي ايفون

2020/07/22 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه مستخدمو هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" الأمريكية، الموجة الأعنف من أعمال الاحتيال والقرصنة، والتي قد تؤدي إلى اختراق بيانات وحسابات الضحايا الشخصية.

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