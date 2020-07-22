2020/07/22 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل التخلص من الحبوب تحديًا صعبًا، وبالرغم من وجود طرق العلاج التقليدية التي قد تساعد في علاجها، لكنها قد تكون مهيجة للبشرة وقد تسبب اثار جانبية من المواد الكيميائية المستخدمة فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاج جديد للتخلص من حب الشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاج جديد للتخلص من حب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).