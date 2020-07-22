الجيش العراقي يشتبك مع مسلحي داعش شرق بغداد

2020/07/22 | 14:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي قرب قضاء “خانقين” شرق العاصمة بغداد.وقال الرائد خليل فائق، آمر الفوج الثاني للواء الثالث لقوات البيشمركة إن “قوة من الجيش العراقي توجهت إلى مكان يبدو أنه كمين للقوة العراقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها طائرتا هليكوبتر عراقيتان”.وأضاف […]

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