2020/07/22 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سوق العراق المالي يغلق منخفضاً بنسبة (1.23%) عن الجلسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 14:41.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق المالي يغلق منخفضاً بنسبة (1.23%) عن الجلسة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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