الأمن اللبناني يطيح بعراقيين اثنين حاولا تهريب أوراق نقدية مزيفة الى العراق

2020/07/22 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في لبنان اليوم الاربعاء القاء القبض على شخصين يحملان الجنسية العراقية حاولا تهريب عملة نقدية مزيفة الى العراق.وذكرت المديرية في بلاغ رسمي اليوم انه بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية درك المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة شخصَين من التابعية العراقية حاولا تهريب -على متن شركة الخطوط الجويّة العراقية- كميّة من العملة المزيّفة إلى العراق، عبارة عن /60.500/ دولار أميركي و/31.500.000/ دينار عراقي.واوضح البيان ان الشخصين هما: ي.س.(مواليد عام 1988)، خ.ع.(مواليد عام 1985)، مضيفا انه تمّ التحقيق معهما من قِبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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