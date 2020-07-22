رئيس ريال مدريد واثق من فوز نجم فريقه بالكرة الذهبية

2020/07/22 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مقتنع تماما بقدرة نجم الفريق الملكي، الإسباني ماركو أسينسيو، على نيل الكرة الذهبية مستقبلا.وذكر موقع “ديفينسا سينترال”، أن بيريز واثق من فوز أسينسيو بالكرة الذهبية في يوم من الأيام، مشيرا إلى أن بيريز أخبر اللاعب بهذا الأمر عدة مرات منذ […]

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