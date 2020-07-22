2020/07/22 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة مدير المنافذ الحدودية بشأن معوقات محاربة الفساد.

وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري في تصريح إن اللجنة قد استضافت مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي، مشيرا إلى أن الاستضافة جاءت لمعرفة المعوقات التي تواجه هيئة المنافذ الحدودية وكيفية محاربة الفساد في المنافذ، إضافة إلى مناقشة كيفية غلق المنافذ غير الرسمية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية تؤكد استضافة مدير المنافذ الحدودية بشأن معوقات محاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية تؤكد استضافة مدير المنافذ الحدودية بشأن معوقات محاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).