الدفاع الأميركية تؤكد زيادة تجهيز قواتها في آسيا استعدادا لمواجهة محتملة مع الصين

2020/07/22 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قيام الولايات المتحدة بتجهيز قواتها في جميع أنحاء آسيا وإعادة تمركزها استعدادا لمواجهة محتملة مع الصين.

وقال إسبر في تصريح إن بلاده ستواصل إرسال سفن بحرية إلى المنطقة لمواجهة سياسات الصين التوسعية، وبيع الأسلحة، مضيفا أن الصين تعمل على تخويف الحلفاء والشركاء الإقليميين، على الرغم من الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة أجرت في العام ألفين وتسعة عشر العديد من العمليات لتأكيد حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

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