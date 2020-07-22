الخدمات النيابية: لا يوجد أية اتفاقية حقيقية مع الصين لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية

2020/07/22 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الخدمات النيابية عدم وجود اتفاقية اقتصادية حقيقية مع الصين لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وحل أزمة السكن والطاقة.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، في تصريح، إن العراق وقع مذكرات تفاهم فقط، ولا وجود لأي اتفاق حقيقي مع الصين، مبينا أن الأموال التي سحبت من الصندوق السيادي مع الصين تسببت بتأخير تنفيذ المشاريع التي يراد منحها للشركات الصينية.

وأشار إلى أن العراق سيعاود دفع الأموال للصندوق السيادي بعد تعافي أسعار النفط، لافتا إلى أن الصين لن تنفذ أي مشاريع إستراتيجية لحل أزمة السكن والطاقة في العراق إذا لم يتم تأمين المبالغ المطلوبة داخل الصندوق السيادي.

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