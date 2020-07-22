المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لـ”مخالفتها التعليمات”

2020/07/22 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن البنك المركزي سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية بسبب “مخالفتها التعليمات”.وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إنه “بالنظر لمخالفة شركة الدر للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية فانه تقرر سحب إجازة الشركة”.وأضاف البنك، أنه “تقرر أيضاً مصادرة خطاب الضمان […]

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