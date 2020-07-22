الأزمة النيابية: فتح المولات وتخفيف ساعات الحظر رفع معدل الإصابات بكورونا مجددا

2020/07/22 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عدت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بالسماح لأصحاب المولات بمزاولة العمل وتخفيف ساعات الحظر في العاصمة قرار غير صائب، فيما بينت انه سيتسبب بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددا.وقال عضو اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرارات للجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ من قبل أشخاص غير […]

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