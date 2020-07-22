وزارة الصناعة تطلق حملة لتطوير معامل مادة الأوكسجين الطبي

2020/07/22 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصناعة اطلاق حملة لتطوير معامل مادة الأوكسجين الطبي بهدف تغطية ما تحتاجه المستشفيات.

المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، أشار الى ان الصناعة لديها عدة معامل لتجهيز الاوكسجين موزعة في بغداد والمحافظات، وأنها تجهز المستشفيات بالأوكسجين وتعمل بانسيابية ومن دون تأخير، كما حققت الاكتفاء في محافظتي ذي قار والبصرة.

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