2020/07/22 | 15:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة تكشف فضيحة مدوية حول دخول آلاف الباكستانيين والسوريين والعراقيين إلى الكويت بـ"الرشوة"! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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