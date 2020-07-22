ضباط أمريكيون يهاجمون صحفيين روس كانوا يغطون احتجاجات في بورتلاند

2020/07/22 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هاجم ضباط من الشرطة الأمريكية صحفيين روس كانوا يغطون احتجاجات في بورتلاند.وأفادت وسائل اعلام روسية بأن الإعلاميين الروس كانوا يغطون الاحتجاجات، التي حاصر فيها المحتجون المحكمة المحلية، حيث يوجد في المبنى ذاته قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، التي أتت إلى المدينة رغم استياء السلطات المحلية.وأصيب مصور القناة الأولى الروسية، فياتشيسلاف أركيبوف، الذي […]

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