طلاق شبكة الجيل الخامس للانترنت في طهران

2020/07/22 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن إطلاق شبكة الجيل الخامس (G5) للانترنت في طهران خلال أيام.

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