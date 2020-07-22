حرمان كركوك لأشهر من التجهيز بمفردات البطاقة التمونية

2020/07/22 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك-اين]كشفت نائب عن محافظة كركوك، يوم الاربعاء، عن نقص في توزيع مفردات البطاقة التموينية في ظل جائحة كورونا.

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