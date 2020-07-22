2020/07/22 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: توقع عبقري رياضيات حدوث “اضطرابات” عنيفة في عام 2020 قبل 8 سنوات، والآن يعتقد علماء آخرون أن نموذجه قد يكون صحيحا ولكن لا توجد أدلة كافية.وقام عالم جامعة كونيتيكت الأمريكية، بيتر تورشين، بتحليل التاريخ بين عامي 1780 و2010، وزعم أنه يجد اتجاها للاضطرابات كل 50 عاما تقريبا.وخلص عالم الرياضيات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبقري رياضيات توقع حدوث اضطرابات عنيفة في عام 2020 قبل 8 سنوات!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبقري رياضيات توقع حدوث اضطرابات عنيفة في عام 2020 قبل 8 سنوات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).