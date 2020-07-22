العراق على موعد مع أقوى وأطول موجة حر تتعرض لها البلاد

2020/07/22 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، من أن العراق سيشهد بعد منتصف تموز الجاري ارتفاعا حادا في درجات الحرارة.وكتب العطية، في صفحته على “فيسبوك” أجواء رطبة ومرهقة وشديدة الحرارة تعيشها أغلب مدن الجنوب، وشديدة الحرارة في كافة المدن”.وأضاف، أن التوقعات تشير إلى “استمرار موجة الرطوبة في الأجواء لغاية منتصف الأسبوع المقبل […]

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