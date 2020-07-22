2020/07/22 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت القوات الأمنية اليوم الأربعاء على ضرب المعتصمين من المحاضرين المجانيين المطالبين بصرف مستحقاتهم أو تثبيتهم قرب إحدى بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد.وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام القوات الأمنية المتواجدة قرب منطقة الاعتصام الخاصة بالتربويين بضرب المعتصمين بالهراوات محاولةً تفريقهم.ندين وبشدة الاعتداء على الاخوة المرابطين في بغدادمكافحه الشغب تعتدي بالضرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم نداء السيدات “لا تضربوهم”.. القوات الأمنية تعتدي على التربويين المعتصمين قرب الخضراء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم نداء السيدات “لا تضربوهم”.. القوات الأمنية تعتدي على التربويين المعتصمين قرب الخضراء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).