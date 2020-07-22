نقض مفهوم دين البشرية لدى أوغست كونت - هيبت بافي حلبجة

2020/07/22 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة ينطلق عالم الإجتماع الفرنسي أوغست كونت ، في بناء بنياد أطروحاته الفكرية والسوسيولوجية ، سواء على صعيد الفلسفة الوضعية ، سواء على صعيد محتوى ومضمون علم الإجتماع ، من فكرتين ، الفكرة الأولى ، مفادها وفحواها ، إن البشر يحتاجون ، ضرورة ، إلى دين كلي وشامل ، دين عام ومطلق ، دين البشرية ، أو الدين الكوني كما سماه الفيلسوف كانط ، وهو ، في حقيقته وتأصيله ، الدين الذهني ، الدين التجريدي .



والفكرة الثانية ، ......





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