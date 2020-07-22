في ذكري إغتيال ناجي العلي - محمد حسام

2020/07/22 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسام ناجي العلي يمثل حالة فريدة تمثل مجموعة من القيم والمبادئ التي توصل إليها نتيجة وجودة في قلب نكبة الشعب الفلسطيني في المخيمات التي كانت بالنسبة له هي الإستثناء السياسي، فهو لم يكن فقط فنان بشكل مجرد لكنه كان فنان مقاوم، فالفن بالنسبة لناجي العلي كان وسيلة وليس هدف في حد ذاته، فإن مهمة الكاريكاتير كما يقول ناجي العلي "ليست إعلامية مجردة بل مهمة تحريضية وتبشيرية، تبشر بالامل والمستقبل".



فاستخدم هذه ا ......





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