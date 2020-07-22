2020/07/22 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن طائرة شحن تابعة لها من طراز بوينغ 777 اشتعلت فيها النيران أثناء تحميل بضائع بمطار بودونغ الدولي في شنغهاي اليوم الأربعاء.وأضافت الشركة، أنه تم احتواء الحريق ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو الموظفين على الأرض.وأوضحت الخطوط الجوية الإثيوبية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



اندلاع النيران بطائرة شحن للخطوط الإثيوبية وكالة تقدم الاخبارية.

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