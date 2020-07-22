البنك المركزي يعلن تأمين رواتب تموز وإطلاقها بدفعة واحدة قبل العيد

2020/07/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي، فيما أكد أن الرواتب ستطلق دفعة واحدة قبل عيد الأضحى.

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير المالية علي علاوي، عن قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية مع ايران، فيما أعرب عن رغبة العراق في التعاون المشتركة والاستفادة من تجارب الجمارك الإيرانية بمجال أتمتة الإجراءات.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن ذلك جاء في اجتماع ب

بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الطاقة الايراني عن التوصل لاتفاق على ابرام عقدين في مجال تحسين وتطوير صناعة الكهرباء في العراق.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن وزير الطاقة الإيراني "رضا اردكانيان"، أوضح بعد لقائه نظيره العراقي ماجد حنتوش عصر

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الإثنين، عن حجم الأموال المهربة للخارج والتي تقسم ما بين غسيل وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل، فيما أكد أن عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر وتحت

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