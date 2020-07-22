كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع إصابات كورونا في صفوف المواطنين العائدين من العراق

2020/07/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا من العما...





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