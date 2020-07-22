ذي قار ..تجدد التظاهرات الاحتجاجية وقطع طرق رئيسة بسبب تردي الخدمات

2020/07/22 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قام متظاهرون غاضبون، اليوم الأربعاء، بقطع طرق رئيسية في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، حيث طالبوا بإقالة المسؤولين بسبب تردي واقع الخدمات .وذكر مصدر امني، ان مواطنين في قضاء سوق الشيوخ تظاهروا عند الطرق المؤدية الى مركز القضاء للمطالبة بتحسين الخدمات واقالة القائمقام، حيث قطعوا الطريق الرئيسي الذي يربط قضاء سوق الشيوخ بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بالإطارات المشتعلة.وأضاف ان المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية الى القضاء من جهة مدينة الناصرية وتل اللحم وكرمة بني سعيد والعكيكة، مبينا ان مطالبهم تلخصت بتحسين واقع الخدمات واقالة القائمقام.وأوضح أن "المحتجين طالبوا بتوفير الكهرباء بعد التردي الحاصل في القطاع منذ عدة أيام، وإيجاد الحلول لمشاكل الخدمات التي يعاني منها المواطنون".كما قام أجراء وعقود كهرباء ذي قار المتأخرة رواتبهم بقطع الطريق المؤدي لشبكات الجنوب الغربي، فيما أقدم العشرات من المتظاهرين من قضاء الاصلاح على قطع الطريق الرئيسي بين ميسان وذي قار.

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