الصين تبحث إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان

2020/07/22 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الصينية تدرس إمكانية إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان، وذلك ردا على إغلاق الولايات المتحدة للقنصلية الصينة في ولاية هيوستن الأمريكية.وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر خاصة أن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان وذلك ردا على خطوة واشنطن إغلاق بكين […]

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