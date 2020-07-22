سائرون تبحث مع يونامي الواقعين الصحي والامني والانتخابات المبكرة

2020/07/22 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث ائتلاف سائرون، اليوم الاربعاء، مع وفد بعثة الامم المتحدة (يونامي)، الواقعين الصحي والامني والانتخابات المبكرة.وقال بيان لمكتب اعلام سائرون تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “النائب صادق السليطي نائب رئيس تحالف سائرون، والنائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي للتحالف، استقبلا، اليوم الاربعاء، وفدا من بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) ضم كلا من ماثيو مدير …

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