كيف تختار أضحية العيد بشكل سليم في زمن كورونا؟

2020/07/22 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر شرف فيصل، عددا من النصائح لاختيار الأضحية المناسبة في عيد الأضحى خاصة مع استمرار أزمة فيروس كورونا.وقال فيصل وفقا لموقع “مصراوي”، إنه يجب إجراء الكشف الطبي والظاهري على الأضحية عند اختيارها، عن طريق اصطحاب طبيب بيطري، للتأكد من خلوها من جميع الأمراض.وأضاف […]

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