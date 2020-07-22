دفن جثامين 77 متوفيا بكورونا في النجف خلال الـ24 ساعة

2020/07/22 | 15:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، الاربعاء، عن دفن جثامين 77 متوفيا بفيروس كورونا من عشر محافظات في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الـ24 ساعة ا...

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