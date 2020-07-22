2020/07/22 | 15:47 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضباط أمريكيون يهاجمون صحفيين روس كانوا يغطون احتجاجات في بورتلاند) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضباط أمريكيون يهاجمون صحفيين روس كانوا يغطون احتجاجات في بورتلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).