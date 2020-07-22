الخدمات القانونية مقابل البلازما.. مبادرة جديدة من بغداد

2020/07/22 | 15:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت نقابة المحامين، الأربعاء، تكفلها بتقديم الخدمات القانونية مجاناً للمتبرعين ببلازما الدم.





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