2020/07/22 | 15:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندية الدرجة الثانية: موسم 2018/2019 أقيم بمشاركة 62 نادياً من محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وكركوك وبابل وكربلاء وواسط وميسان والبصرة

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