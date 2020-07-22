البنك المركزي يزف بشرى صرف الرواتب دفعة واحدة

2020/07/22 | 15:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري.

وقال البنك بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "الرواتب ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى".

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد كشفت، الماضي، عن نية وزارة المالية العراقية توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق قبل عيد الاضحى.

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