2020/07/22 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حل التشاؤم في آراء الكثير من الناشطين العراقيين والمراقبين المحليين في وسائل التواصل الاجتماعي بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الجارة إيران.رفع التبادل التجاري مع ايران الى 20 مليار دولار واعتراف الكاظمي بتحول العراق لسوق لبضائعها وقبلها الاتفاق مع لبنان والأردن وتركيا ودول الخليج سيقضي على أي صناعة وطنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاقيات الاقتصادية العراقية في مرمى الإتهامات،، ناشطون ضد رفع “الاستيراد الإيراني”: سيزيد أزمة الصناعة المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاقيات الاقتصادية العراقية في مرمى الإتهامات،، ناشطون ضد رفع “الاستيراد الإيراني”: سيزيد أزمة الصناعة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).