بالاسماء.. 25 لاعباً يرفعون شكوى لدى الاسيوي ضد نادي النجف

2020/07/22 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفع 25 لاعباً سبق وان لعبوا في نادي النجف الرياضي، شكوى ضد إدارة النادي بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.وقال مصدر في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لـ / المعلومة/ إن “25 لاعباً، قدموا شكوى لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على نادي النجف”.وأضاف ان “الشكاوى جاءت بسبب قيمة عقودهم المالية التي بذمة نادي […]

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