2020/07/22 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، ضبط 3 حاويات محملة بمواد معدة للتهريب في الميناء.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وصلت اليها معلومة من قبل مكتب جهاز المخابرات الوطني بوجود ثلاث حاويات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 حاويات محملة بمواد معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

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