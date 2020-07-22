2020/07/22 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ،الاربعاء،وبعد وصول معلومة من قبل مكتب جهاز المخابرات الوطني بوجود ثلاث حاويات تحتوي على اصباغ وثنر ومانع رطوبة ومواد كيميائية المنشأ كوريا معدة للتهريب .واوضح بيان للهيئة “تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويات عدد 3 محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي..المركز الخبري الوطني.

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