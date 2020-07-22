وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة توفر الادوية والاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا

2020/07/22 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماعا لمتابعة توفر الادوية و الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ترأس السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اجتماعا موسعا اليوم الاربعاء الموافق 22/7/2020 في مقر الوزارة بحضور الوكيل الاداري الدكتور هاني موسى بدر والوكيل الفني الدكتور حازم الجميلي و عددا من المدراء العامين ،

وتم خلال الاجتماع مناقشة توفير كافة الاحتياجات ومتطلبات العمل للمؤسسات الصحية من الادوية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا ،و وجه السيد الوزير " الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات بأدامة جهود المتابعة والسرعة في تجهيز المستشفيات من الادوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا وادوية الامراض السرطانية واتاحة توفرها بشكل دائم خدمة للمرضى والمواطنين الكرام.

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بغداد اليوم- بابل

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، الأربعاء (22 تموز 2020)، فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة لثلاثة أيام في الأسبوع.

وقال محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا مع توجيهات خلية الأزمة الم

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا من العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق مؤخراً الى حوالي 50 شخصا من مجموع 105 من العمال.

ونقل موقع “كي بي اس ورلد”

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، اليوم الأربعاء، دفن جثامين 77 متوفيا جديدا بجائحة فيروس كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف خلال (٢٤) ساعة الماضية.

وذكرت الفرقة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم&n

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