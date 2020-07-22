2020/07/22 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الاربعاء، ضبط 3 حاويات محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تمكنت وبعد وصول معلومة من قبل مكتب جهاز المخابرات الوطني بوجود ثلاث حاويات تحتوي على اصباغ وثنر ومانع رطوبة ومواد كيميائية المنشأ كوريا معدة للتهريب ،تم على اثرها تشكيل لجنة برئاسة الكمرك المدني وعضوية كل من مديريتنا وجهاز المخابرات الوطني وشعبة الاستخبارات لغرض ضبطها وذلك لمخالفتها قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984".

وأضافت، أن "عملية الكشف على الحاويات تمت من قبل اللجنة وختمها بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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بغداد اليوم- بغداد

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