خلية الأزمة في بابل تقرر فرض حظر التجوال لثلاثة أيام في الأسبوع

2020/07/22 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، الأربعاء (22 تموز 2020)، فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة لثلاثة...





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