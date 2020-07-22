الداخلية تكثف جهودها للبحث عن الألمانية المختطفة في بغداد

2020/07/22 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن اختطاف الألمانية هيلا ميوس بعد مغادرتها مكتبها في وسط العاصمة بغداد، مشددا على مواصلة عملية البحث للكشف عن مصير المواطنة الألمانية المختفية، هيلا مويس التي كانت تدير برنامجاً فنياً في بغداد لدعم صغار الفنانين والموهوبين.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن معن، […]

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