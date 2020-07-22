الحلبوسي وسفير الكويت يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة | فيديو

2020/07/22 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسفير الكويت في العراق سالم الزمانان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد مكتب الحلبوسي أن الأخير استقبل وسفير الكويت في العراق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع التي تمرُّ بها المنطقة، ومواجهة أزمة كورونا إضافة لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة.

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