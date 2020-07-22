النزاهة: إحباط محاولة لتمرير 440 معاملة مزورة في الديوانية

2020/07/22 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، إحباط محاولةٍ لتمرير اربعمئة واربعين معاملة مُزوَّرة في الديوانية.

وقالت الهيئة في بيان، إن المبالغ التي تمَّ إيقاف صرفها بموجب تلك المعاملات بلغت اربعين مليار دينار، عدا الرواتب الشهريَّة المُخصَّصة للأسماء التي تضمَّنتها تلك المعاملات، موضحةً أن عمليَّة ضبط المعاملات والتحري والبحث عنها في دائرة اللجان التابعة لمحافظة الديوانيَّة وفرع مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد في المحافظة استمرَّت لمدَّة أسبوعين.

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