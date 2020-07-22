2020/07/22 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف،اليوم الاربعاء، عن حاجة مستشفياتها لمادة الاوكسجين الطبي وسط عدم استجابة من الجهات العليا لتزويدها به.وقال مدير اعلام دائرة الصحة سالم الحميداوي في حديث لوكالة النبـأ للاخبار، ان "دائرة صحة النجف تعاني من ازمة خانقة وحادة في مادة الاوكسجين الطبي التي يتطلب وجودها بشكل كبير لاسيما مع ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا".واضاف الحميداوي، ان "مخاطبات عديدة اجرتها الدائرة لكنها لم تلقي استجابة، وسط معاناة كبيرة تعيشها المستشفيات والمؤسسات الصحية في المحافظة نتيجة انعدام مادة الاوكسجين الطبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف: ازمة اوكسجين في جميع مستشفيات المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف: ازمة اوكسجين في جميع مستشفيات المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).