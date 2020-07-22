انخفاض مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم

2020/07/22 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا ، اليوم الاربعاء، وبحسب التفصيلات ادناه:- ١- عدد الشركات المدرجة : 105 ٢- عدد الشركات المتداولة :29 ٣-بلغ عدد الاسهم المتداولة (1,455,147,185) سهم .٤-بلغت قيمة الاسهم (587,735,044) دينار .٥-اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (460.95) نقطة منخفضاً بنسبة (1.23%) عن إغلاقه في …

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