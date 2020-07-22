بابل تقرر فرض حظر التجول في المحافظة ثلاثة ايام

2020/07/22 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل قررت محافظة بابل، اليوم الاربعاء، فرض حظر التجوال في المحافظة ثلاثة ايام.وقالت خلية الازمة في المحافظة انه "تماشيا مع توجيهات خلية الأزمة المركزية تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة ايام الخميس والجمعة والسبت".

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